SANREMO TOP. Carlo Conti conduce due speciali su Rai1 (7 e 14 marzo) per celebrare il successo del Festival 2026

Il 7 e il 14 marzo, nei sabati successivi alla finale di Sanremo 2026, andranno in onda due appuntamenti speciali in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti.

 

Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello “baudiano” e lo riporta al centro della scena televisiva: ecco, infatti, Sanremo Top, lo storico “post Festival” che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite.

 

Oggi, invece, a Sanremo Top verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival.

 

Ci saranno anche i compagni di viaggio, che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse in ruoli diversi: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina ReyEma Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele BattagliaEnrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti.

 

A completare il cast il mitico Nino Frassica che, con la sua inconfondibile ironia, tenterà di portare un po’ del suo “FestiVallo” nel corso delle due serate di Sanremo Top.

 

 

