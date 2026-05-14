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Al via i treni storici sulla Ventimiglia – Breuil

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“Il ritorno dei treni storici sulla Ventimiglia – Breil organizzati da fondazione Fs e Fs treni turistici italiani, rappresenta un passo fondamentale per valorizzare una tratta ferroviaria straordinaria sotto il profilo paesaggistico, turistico e culturale – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. La circolazione dei convogli storici durante il periodo estivo è un segnale significativo sul quale Regione Liguria si è impegnata e continuerà a impegnarsi. Parliamo di mezzi di assoluta bellezza che richiameranno appassionati, turisti e viaggiatori offrendo loro la possibilità di attraversare la ferrovia delle meraviglie a bordo di carrozze storiche, vivendo un’esperienza unica tra Alpi e Mediterraneo”.

Fs treni turistici italiani e fondazione Fs hanno presentato la nuova programmazione estiva dei treni storici sulla linea Ventimiglia – Breil – Cuneo – Torino, all’interno degli Itinerari d’sutore. Il servizio sarà attivo tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, con alcune corse programmate il sabato nelle giornate del 25 luglio, 8 e 22 agosto. Il collegamento partirà da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone, Tenda, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

“La recente ratifica da parte dell’assemblea nazionale francese della convenzione con l’Italia rappresenta un risultato storico e molto atteso dai territori – prosegue Scajola -. Parliamo di una linea strategica, con un incredibile potenziale turistico e di mobilità transfrontaliera tra Liguria, Piemonte e Francia. La valorizzazione della tratta è al centro del lavoro condiviso tra Regione Liguria e Région Sud, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti e dare sempre più valore internazionale a questa infrastruttura. Una ferrovia già oggi molto apprezzata dall’utenza, come dimostra il successo registrato dai treni storici, e che rappresenta una leva concreta di sviluppo turistico ed economico per tutto il territorio”.

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