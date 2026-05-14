Meteo, almeno 20 interventi dei vigili del fuoco nell’Imperiese a causa del forte vento

Sono una ventina gli interventi dei vigili del fuoco conclusi in provincia di Imperia a causa del forte vento di oggi pomeriggio che ha provocato danni: sono stati messi in sicurezza rami e alberi pericolanti come grondaie e tegole; abbattute anche alcune palme da Ventimiglia a Imperia.
Articoli correlati
Loano, ciclista accusa un malore e cade: in codice rosso al Santa Corona
Un uomo di 70 anni è stato ricoverato in codice rosso in seguito ad una caduta avvenuta sullì’Aurelia nel pomeriggio di oggi. Alla base della caduta, forse, un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato la vittima nel nosocomio pietrese. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Il direttore di Tirreno Power incontra il vescovo Marino
Savona. Il direttore generale di Tirreno Power Fabrizio Allegra, è stato ricevuto in mattinata in vescovado dal nuovo vescovo Mons. Gero Marino. Il presule lo ha incontrato per capire la situazione della centrale termoelettrica e fare il punto sulle prospettive di lavoro in provincia, specie per i giovani. Si tratta di un faccia a faccia […]
Varazze, revocata l’ordinanza di divieto di balneazione a ponente del Teiro
Il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione emessa ieri per un tratto di circa 300 metri del litorale varazzino a ponente del torrente Teiro. I parametri, dopo i rilievi di ARPAL, relativi alla presenza di enterococchi intestinali sono tornati nella norma. Informazioni sull'autore del post Redazione See […]