Attualità Cengio

Inaugurata a Cengio la rinnovata piazza San Giuseppe

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L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco di Cengio Francesco Dotta, ha inaugurato oggi l’intervento di riqualificazione di piazza San Giuseppe, nel cuore del paese. L’opera ha previsto un investimento complessivo di 390mila euro, di cui 146mila finanziati dalla Regione Liguria.

“Con la riqualificazione di piazza San Giuseppe restituiamo alla comunità di Cengio uno spazio centrale completamente rinnovato, più sicuro, moderno e funzionale – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola – Interventi come questo migliorano concretamente la qualità della vita dei cittadini e valorizzano luoghi simbolici dei nostri territori. Regione Liguria continua a investire nella rigenerazione urbana come strumento di crescita, vivibilità e rilancio dei borghi. Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato in Liguria 212 interventi per 58 milioni di euro, di cui 57 in provincia di Savona per oltre 15,3 milioni di euro”.

Piazza San Giuseppe rappresenta uno degli spazi centrali e più frequentati del borgo, punto di collegamento con il municipio e la chiesa principale, luogo di incontro e socialità per cittadini e famiglie. L’intervento ha permesso di migliorare accessibilità, funzionalità e qualità estetica di un’area che presentava condizioni ormai non più adeguate, soprattutto dal punto di vista della viabilità pedonale e dell’illuminazione.

“Un risultato molto importante per tutta la comunità di Cengio – aggiunge il sindaco Francesco Dotta – Piazza San Giuseppe è uno dei luoghi più vissuti del paese e oggi si presenta finalmente più decorosa, sicura e accogliente. Ringraziamo Regione Liguria e l’assessore Marco Scajola per il sostegno e per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio”.

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