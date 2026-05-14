Completato l’intervento strutturale sul litorale ad Albisola Superiore finanziato con 2 milioni di euro da Regione Liguria

Sopralluogo dell’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone oggi ad Albisola Superiore, insieme al sindaco Maurizio Garbarini, per il completamento della seconda e ultima fase dell’intervento di ripascimento del litorale nella zona di Albisola Capo, finanziato da Regione Liguria per 2 milioni di euro dopo i danni provocati dalla mareggiata dell’ottobre 2018. Oltre al ripascimento, i lavori hanno previsto la realizzazione di una secca artificiale in massi in posizione centrale alla spiaggia, in corrispondenza del molo Pescetto, che è stato salpato, nonché la manutenzione straordinaria, ricomposizione e prolungamento di 10 metri dei 2 pennelli ad est della secca e la sistemazione superficiale e manutenzione straordinaria del pennello terminale est denominato molo Torre.

“Si tratta di un intervento fondamentale per la difesa del litorale – afferma l’assessore Giampedrone – oltre che per la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche e per la valorizzazione turistica di questo territorio. A tutti gli effetti rappresenta una vera e propria opera di protezione civile e difesa della costa. È un esempio di ottima collaborazione con il Comune ed è anche la dimostrazione di quanto sia importante la programmazione di interventi strutturali. La difesa del suolo e la tutela della costa sono priorità assolute per la Regione, soprattutto in un territorio fragile come il nostro dove i cambiamenti climatici e i fenomeni erosivi impongono risposte anche lungimiranti. Fa parte di un impegno molto più ampio che in questi anni ci ha permesso di realizzare in tutto il territorio interventi strutturali di protezione civile, difesa a mare e mitigazione del rischio idrogeologico per circa 400 milioni di euro, investendo le risorse per aumentare la resilienza del territorio, in forte sinergia con i Comuni, che ringrazio per il loro impegno grazie al quale oggi la Liguria è molto più sicura rispetto al passato”.

“Voglio ringraziare Regione Liguria per il sostegno concreto e indispensabile per realizzare questo intervento, d’intesa anche con gli imprenditori balneari – aggiunge il sindaco Garbarini -. Grazie a questa opera riusciremo a contrastare l’erosione, garantendo al contempo una riqualificazione estetica e funzionale delle strutture di accesso al mare. Albisola Capo è pronta alla stagione estiva con un litorale più solido e accogliente, pronto a rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico e a sostenere l’economia locale. In occasione del sopralluogo dell’assessore Giampedrone è stato anche inaugurato un nuovo ponte ad Ellera, atteso da 30 anni, per servire le famiglie elleresi che vivono in località Parvin. Un grande traguardo raggiunto dall’attuale amministrazione comunale”.

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