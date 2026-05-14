Anche una Genovese tra le vittime della tragedia alle Maldive

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Alassio. Spiagge inghiottite dai rifiuti: è questo lo scenario che si è presentato questa mattina ai commercianti di Alassio. I danni alle proprietà private, per fortuna, sono stati limitati grazie all’uso di paratie di legno e sacchi di sabbia; la stessa sorte non è però toccata a spiagge e passeggiata, che sono ora coperti di […]