Anche una Genovese tra le vittime della tragedia alle Maldive

Cinque turisti italiani sono morti durante una immersione subacquea alle Maldive. E’ avvenuto nell’atollo di Vaavu. Lo conferma la Farnesina. I 5 sub sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostru- zione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, erano su una barca da crociera subacquea gestita da stranieri ed erano scomparsi durante una immer- sione vicino ad Alimathaa. Si erano immersi al mattino. Tra le vittime anche una genovese: Monica Montefalcone, di 52 anni, professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova. A confermare la notizia, l’Ufficio Stampa UNIGE.
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