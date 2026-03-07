Laigueglia approva il Bilancio di Previsione 2026 Conferma lo stato di
ottima salute economico-finanziaria dell’Ente Laigueglia approva il
Bilancio di Previsione 2026. Conferma lo stato di ottima salute
economico-finanziaria dell’Ente. “La maggioranza non nasconde la
soddisfazione per aver raggiunto il pareggio di bilancio (per l’importo
complessivo di 9.159.106 euro) soltanto razionalizzando i costi, senza
ridurre servizi o prestazioni erogate, senza introdurre alcuna
maggiorazione di tasse, imposte e tariffe e con un consistente
incremento di stanziamento per le Politiche Sociali”, afferma il sindaco
Giorgio Manfredi. Nella relazione illustrativa è stata sottolineata la
prioritaria volontà dell’Amministrazione di tutelare le fasce più deboli
e di “non mettere le mani nelle tasche dei laiguegliesi”, scegliendo di
mantenere l’esenzione per residenti ed imprese dell’Addizionale Comunale
Irpef e di lasciare invariate le aliquote IMU, anche in un momento di
generalizzato aumento dei costi, da cui non è esente il Comune. “La
politica di razionalizzazione finanziaria intrapresa già dai passati
esercizi, ponendo un tetto massimo di spesa alle principali
manifestazioni, è stata integrata quest’anno grazie all’accordo
raggiunto con il Comune di Albenga per la co-organizzazione del Trofeo
Laigueglia; è stato così possibile reperire risorse per creare, in
primis, un nuovo stanziamento di 40.000 euro al fondo sostegno locazioni
per le famiglie bisognose – afferma Manfredi – Anche per le Politiche
Scolastiche sono stati incrementati i fondi, previsti in 228.000 euro e
destinati al servizio di mensa, pre-scuola, doposcuola, attività e
progetti formativi. È già stato avviato, interamente finanziato dal
Comune, un percorso di formazione in lingua inglese per i nostri
studenti della scuola primaria. Grande attenzione ovviamente per il
Turismo, settore fondamentale per l’economia: sul capitolo principale è
stata stanziata una somma iniziale di 437.000 euro; per la tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali 54.700 euro, mentre per lo
Sport sono previsti 28.500 euro. Confermato che anche per il 2026 il
Comune intende concorrere per la riassegnazione della “Bandiera Blu”,
ritenuta un riconoscimento importante e irrinunciabile per il nostro
borgo: importo previsto a bilancio 23.000 euro. Con il risparmio che si
otterrà su alcune voci di bilancio 2025, soprattutto costi energetici
(grazie a relamping ed efficientamento) e verde pubblico (parzialmente
gestito “in house”), si prevede di realizzare un avanzo di esercizio che
si intende utilizzare per sostenere il settore commerciale, con
particolare riferimento al commercio di prossimità. In questo ambito la
collaborazione tra tutte le parti politiche del Consiglio Comunale sarà
di grande utilità per trovare soluzioni utili per supportare un comparto
che necessita di una particolare attenzione”. Spiega ancora il sindaco
Giorgio Manfredi: “Il bilancio appena approvato risponde all’indirizzo
politico che l’amministrazione ha sempre perseguito: attenzione al
sociale, alla scuola, a cittadini ed imprese, priorità irrinunciabili da
tutelare anche con scelte coraggiose di cui sentiamo di poterci assumere
la responsabilità. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto in
quanto improntato alla massima attenzione ai settori economici
strategici della città senza però trascurare le esigenze sociali e le
fasce deboli della popolazione; tutto questo nel massimo rispetto dei
criteri di oculatezza e prudenza. Un traguardo reso possibile grazie
alla collaborazione degli uffici comunali, di tutto il personale
dell’Ente, dei Responsabili di funzione, in particolare del settore
finanziario e della ragioniera Simonetta Missaglia, del segretario
comunale Raffaele Ranise, del Revisore dei Conti Federico Ceriana, del
vicesindaco Andrea Zancanaro e di tutti i componenti del Consiglio
Comunale, sia esponenti di Maggioranza che di Minoranza, che ringrazio
indistintamente per la collaborazione, ciascuno ovviamente nell’ambito e
nel pieno rispetto del ruolo ricoperto”.