La Spezia celebra la Giornata Internazionale della Donna con un grande evento al Teatro Civico

Anche quest’anno l’Amministrazione Peracchini rinnova il proprio impegno in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, con un’iniziativa dedicata alla promozione della parità di genere, al rispetto della figura femminile e alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza.

“La serata dell’8 marzo al Teatro Civico, impreziosita dalla presenza di Iva Zanicchi, rappresenterà un’importante occasione per unire musica e riflessione e per ribadire con convinzione l’impegno dell’Amministrazione nella promozione della parità di genere, nella valorizzazione della figura femminile e nel contrasto a ogni forma di violenza – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – La Giornata Internazionale della Donna non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma un momento di consapevolezza collettiva che ci richiama alla responsabilità quotidiana di costruire opportunità concrete, di sostenere il talento e il merito delle donne, di favorire una piena partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica della nostra comunità. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento che sarà un momento di condivisione e dialogo capace di unire generazioni diverse.”

Per l’edizione 2026, il Comune della Spezia organizza un grande Galà al Teatro Civico, che si terrà domenica 8 marzo alle ore 21.00, con ingresso gratuito. Una serata che alternerà musica, testimonianze e momenti di riflessione sulle sfide ancora aperte nel percorso verso la piena parità.

Ospite speciale dell’evento sarà Iva Zanicchi, artista da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nel contrasto alla violenza di genere. Negli anni la cantante ha più volte denunciato discriminazioni, disuguaglianze lavorative e femminicidi, sostenendo la causa attraverso la propria voce e la propria sensibilità artistica, anche con brani come “Lacrime e buio” e partecipando a iniziative benefiche come “Una voce per le donne”. La sua presenza darà ulteriore forza al messaggio che il Comune intende trasmettere alla cittadinanza.

“Siamo giunta alla 4° edizione del Gran Galà della Donna- spiega l’ Assessore alle Pari Opportunità Daniela Carli- un evento gratuito che andrà in scena l’8 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Civico della Spezia che spazierà tra le pari opportunità e le politiche giovanili per omaggiare tutte le donne d’Italia. Sono entusiasta di essere riuscita a portare sul palco del Teatro Civico il talento dei più giovani rappresentato dalla Scuola di Ballo della Spezia New Dance Academy insieme all’ospite di eccezione Iva Zanicchi schierata spesso contro la violenza sulle donne e sostenendo la causa attraverso la musica interpretando il brano Lacrime al buio per sensibilizzare sulle discriminazioni lavorative e femminicidi. Il mio Assessorato è da sempre fondato sull’assecondare il talento dei ragazzi e farlo emergere dandogli così l’opportunità di trovare la giusta strada per il loro futuro. A fine serata, come ormai di consuetudine, verrà assegnato il premio Città della Spezia” ad una donna che si è distinta e che ha contribuito a dare lustro alla città.”

L’ingresso alla serata è gratuito, ma è obbligatorio essere muniti di biglietto. I biglietti possono essere ritirati al botteghino del Teatro Civico presso lo Spezia Hub in Corso Cavour 20, con i seguenti orari:

· dal lunedì al sabato: dalle 9.00 alle 12.30

· mercoledì: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Ogni persona potrà ritirare fino a un massimo di 4 biglietti, così da garantire al maggior numero possibile di cittadini la possibilità di partecipare all’evento.

Lo spirito che guida l’azione dell’Amministrazione è lo stesso sancito dallo Statuto comunale: favorire condizioni di pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che ancora oggi limitano la piena partecipazione economica, politica e sociale delle donne. Un impegno portato avanti dall’Assessorato alle Pari Opportunità attraverso progetti, attività e interventi che promuovono l’uguaglianza, valorizzano le differenze e sostengono concretamente le donne e i minori vittime di violenza, anche grazie al lavoro del Centro Antiviolenza Irene.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Peracchini conferma la volontà di promuovere una cultura del rispetto, di contrastare ogni forma di violenza e di valorizzare il ruolo delle donne nella società.

