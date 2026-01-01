Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Vaccino antinfluenzale: in Liguria fatte 330.000 dosi

Superata quota 330mila vaccinazioni antinfluenzale in Liguria, soltanto 2mila somministrate nell’ultima settimana: prosegue con ottimi risultati la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, gratuita per tutta la popolazione, senza distinzioni di età o categoria.

Un dato che supera già il numero di dosi somministrate al termine della precedente campagna vaccinale 2024-2025, che si era chiusa con 314.728 dosi, mentre le dosi somministrate alla stessa settimana dello scorso anno erano 255.763 segnando quindi un + 30%.

Negli ospedali liguri sono stati registrati 3.490 accessi al pronto soccorso per patologia respiratoria, di cui 700 casi influenzali, mentre i ricoveri di pazienti con influenza sono stati 272 di cui 94 vaccinati e 178 non vaccinati, 245 dimissioni di pazienti con influenza, 23 i casi gravi. Nell’ultima settimana si sono registrati 96 ricoveri, a fronte di 127 posti letto disponibili complessivamente in Regione.

 

