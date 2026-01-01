Vaccino antinfluenzale: in Liguria fatte 330.000 dosi

Posted on

L’Alleanza Verdi Sinistra è impegnata dai primi di agosto – appena è stato annunciato- a contrastare la scelta di portare in Liguria un secondo impianto rigassificatore: “Il progetto è sbagliato nel metodo perché si basa su una politica muscolare che impone le decisioni dall’alto senza preoccuparsi dei danni collaterali all’ambiente e alle attività produttive (turismo […]