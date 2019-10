Savona, tre mesi di “Capolavori d’impresa” per raccontare il passato e il presente del tessuto economico provinciale

La Mostra verrà inaugurata Venerdì alle 17

“Capolavori d’impresa” è la mostra di oggetti e prodotti che nel corso dei decenni hanno segnato la cultura industriale della provincia di Savona. L’esposizione verrà inaugurata Venerdì alle 17 nell’atrio dii Palazzo Gavotti che ospita le sale dove la mostra sarà visitabile. Curata da Monica Brandi, è promossa dall’Associazione Visioni in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Punto a Capo, il Museo della Ceramica di Savona e i Musei Civici Savona. L’iniziativa ha ricevuto il contributo di Fondazione De Mari e Camera di Commercio Riviere di Liguria, è patrocinata da Regione Liguria, Unione Industriali Savona, Camera di Commercio, Ports of Genoa, Comune di Savona, Comune di Vado Ligure, di Quiliano, di Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Cairo Montenotte e numerose altre istituzioni del territorio come Università di Genova, Provveditorato agli studi, Auser Savona, Associazione Giovani per la Scienza, BNI, Cgil, Cisl e Uil, Parco Tecnologico Valbormida. Il percorso si articola attraverso speciali totem che incorniciano le realtà imprenditoriali più significative della nostra provincia di ieri e di oggi.

Sul sito www.capolavoridimpresa.it saranno pubblicate le foto dell’inaugurazione, le informazioni e le date degli eventi previsti, per garantire un aggiornamento costante nei tre mesi della mostra. Tutti gli speciali pannelli con i capolavori delle aziende rimandano attraverso un QR code (visualizzabile con smartphone e tablet attraverso l’applicazione gratuita QR Code Reader) al sito della mostra e anche al sito di ogni impresa, per consentire un approfondimento ulteriore sulla sua produzione, ubicazione, tipologia di prodotti o di servizi.

La mostra sarà visitabile dal 25 ottobre al 25 gennaio 2019, con ingresso libero e gratuito nei seguenti orari: mercoledì: 10/13,30 giovedì, venerdì e sabato: 10/13,30 – 15,30-18,30 domenica 10-13,30.

Visite guidate su appuntamento per le scuole: 3408319274