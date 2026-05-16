Attualità Imperia e provincia

Inaugurata la nuova pista ciclabile Diano Marina-Cervo

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E’ stato inaugurato il tratto di pista ciclabile che collega Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo. All’ inaugurazione era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, i sindaci di Cervo Natalina Cha, Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, San Bartolomeo al Mare Filippo Scola e Andora Mauro Demichelis.
La nuova ciclovia ha visto un investimento complessivo a valere sui Fondi strategici regionali, Pnrr e Fsc di circa 9,5 milioni.

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