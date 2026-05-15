Morte docente e ricercatori università di Genova, il cordoglio di Regione Liguria

“Apprendiamo con sgomento la notizia della scomparsa di Monica Montefalcone, professoressa associata di ecologia al dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita – Distav, della figlia Giorgia Sommacal, studentessa UniGe di ingegneria biomedica, di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il Distav, e di Federico Gualtieri, neolaureato magistrale in biologia ed ecologia marina. Regione Liguria esprime cordoglio e si stringe intorno alle famiglie delle vittime e alla comunità accademica genovese”.
Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente Simona Ferro sulla tragedia avvenuta questo pomeriggio durante un’immersione alle Maldive, in cui hanno perso la vita cinque italiani.