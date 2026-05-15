Morte docente e ricercatori università di Genova, il cordoglio di Regione Liguria

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E’ morta all’ospedale San Martino l’anziana investita la settimana scorsa a Genova, aveva 83 anni. Cadendo aveva sbattuto la testa contro il marciapiede. Sul posto era stata immediatamente soccorsa ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Il conducente dello scooter è stato indagato ed è adesso incriminato per omicidio stradale colposo. Informazioni sull'autore […]