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Tragedia della Maldive: la Procura di Roma apre un’inchiesta

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La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte dei cinque italiani rimasti vittima alle Maldive di un incidente durante un’immersione a 50metri.  I magistrati attendono la relazione ufficiale dall’Agenzia consolare a Malè per i cittadini italiani. Le autorità maldiviane confermano che è stato recuperato un corpo nella grotta dove si crede siano gli altri 4. Le operazioni di ricerca riprenderanno oggi.

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