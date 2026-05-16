Tragedia della Maldive: la Procura di Roma apre un’inchiesta

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Calizzano. Una escursionista è caduta in mattinata dopo aver messo un piede in fallo durante una passeggiata in aree boschive tra Calizzano e Mereta, nell’entroterra valbormidese. La donna, nonostante avesse riportato una grave ferita ad una gamba, non si è persa d’animo e ha avvertito i vigili del fuoco e la croce rossa di Calizzano. […]