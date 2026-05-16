Tragedia della Maldive: la Procura di Roma apre un’inchiesta

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte dei cinque italiani rimasti vittima alle Maldive di un incidente durante un’immersione a 50metri. I magistrati attendono la relazione ufficiale dall’Agenzia consolare a Malè per i cittadini italiani. Le autorità maldiviane confermano che è stato recuperato un corpo nella grotta dove si crede siano gli altri 4. Le operazioni di ricerca riprenderanno oggi.
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