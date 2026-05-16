Genova, un rosario per le vittime della tragedia delle Maldive nella chiesa di S.Francesco a Pegli

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Intervento della Guardia Costiera che ha soccorso un natante di difficoltà che avrebbe cominciato ad imbarcare acqua finendo per spiaggiarsi davanti al Nautilus. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco e i soccorsi medici con la Municipale, non ci sono nè vittime nè feriti. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts