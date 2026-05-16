Genova, un rosario per le vittime della tragedia delle Maldive nella chiesa di S.Francesco a Pegli

Un rosario per le vittime delle Maldive verrà recitato questa sera nella chiesa du S.Francesco nel quartiere genovese di Pegli. Per Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, per Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. L’appuntamento è alle 20.45.
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