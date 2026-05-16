Genova, spacciatore arrestato in Vico Mele

Nell’ambito dei servizi aggiuntivi istituiti di recente dal Comando, volti alla prevenzione e al contrasto delle condotte illecite nella zona di vico Mele e del Sestiere della Maddalena, un uomo di nazionalità gambiana, classe 2000, è stato arrestato dalla Polizia Locale nel centro storico, tra vico dell’Amor Perfetto e piazza dei Greci, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, hanno notato un uomo, di nazionalità italiana, intento ad acquistare sostanze da un pusher in vico dell’Amor Perfetto. L’acquirente è stato raggiunto dagli operatori in via Turati dove, a seguito dei controlli, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. L’uomo è stato sanzionato con il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Gli agenti hanno poi proceduto al fermo e al successivo arresto del presunto spacciatore in vico Mele, mentre l’unità cinofila, con l’agente Maqui, ha perlustrato la zona fino al ritrovamento, in vico dell’Amor Perfetto, di 56 grammi di hashish occultati in un tombino.

A seguito dei successivi controlli, l’uomo è stato trovato in possesso anche di circa 450 euro derivanti dalla vendita delle sostanze: il soggetto è risultato già gravato da numerosi precedenti reati inerenti agli stupefacenti e da una condanna definitiva per spaccio.

Avvisato, il PM di turno ne ha disposto la misura cautelare presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissima: l’arresto è stato convalidato e, per l’uomo, disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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