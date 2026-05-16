Cultura e Spettacoli Millesimo

Il Comune di Millesimo sbarca al Salone del Libro di Torino

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Il Comune di Millesimo si prepara a sbarcare alla prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Domenica 17 maggio, dalle ore 14:00 alle 17:00, la nostra comunità sarà rappresentata in una delle vetrine culturali più prestigiose d’Europa all’interno dello stand della Città di Pianezza.

La partecipazione si inserisce nel progetto corale dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, di cui Millesimo è parte attiva, dal titolo: “Grimaldi: Un Legame, Molti Mondi. Tra Eredità Storica e Progettualità Territoriale”.

Il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, interverrà ufficialmente per presentare l’autore locale Mimo Lovanio. Lovanio, figura molto attiva nel panorama culturale del borgo e socio fondatore dell’Associazione “Millesimo Vive Arte&Storia”, presenterà la sua ultima opera: “Il ‘Quartiere’ di un lontano ieri”. Il romanzo, ambientato tra le valli cuneesi e la Val Varaita, esplora il tema del territorio come musa ispiratrice attraverso la memoria e la formazione del protagonista.

“Portare Millesimo e i suoi talenti al Salone del Libro è un traguardo significativo per la nostra amministrazione”, commenta il sindaco Garofano. “È l’occasione per dimostrare come i rapporti instaurati con la Rete dei siti storici Grimaldi possano tradursi in opportunità concrete di visibilità per il nostro patrimonio umano e storico”.

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