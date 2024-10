Savona, per le giornate FAI visitabile Palazzo Ferrero-Grassi-Lamba Doria

La Delegazione di Savona, in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani Savona, è lieta di annunciare le visite organizzate in occasione del tradizionale appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno di sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Palazzo Ferrero-Grassi-Lamba Doria (Palazzo della Camera di Commercio) – Via Quarda Superiore n. 16, Savona

(ingresso per tutti, iscritti al FAI e non iscritti)

Costruito nel XVI sec., il palazzo fu inizialmente proprietà della famiglia Ferrero, una delle più influenti di Savona, per poi passare ai Grassi e infine alla famiglia Lamba Doria, il cui nome è legato alle imprese marinare e politiche nella Repubblica di Genova. Ogni passaggio di proprietà ha contribuito ad arricchire la struttura sia dal punto di vista artistico che architettonico. Venne acquistato dalla Camera di Commercio nel 1952 e restaurato dal 1953 al 1958. L’architettura del palazzo si inserisce perfettamente nel contesto dello sviluppo urbanistico di Savona durante il Rinascimento. Il palazzo rappresenta un esempio di architettura aristocratica tipica del periodo, con un uso monumentale della pietra locale, portali raffinati realizzati in pietra di Promontorio e preziosi affreschi a grottesche all’interno del palazzo.

Orari: dalle ore 10 alle 17, ultima visita alle ore 16. Durata della visita: circa 50 minuti. Accessibile ai disabili.

Qui di seguito il link alla pagina web FAI dedicata all’evento: https://fondoambiente.it/luoghi/palazzo-lamba-doria?gfa

Teatro Sacco – Via Quarda Superiore n. 1, Savona

(ingresso dedicato agli iscritti FAI, con possibilità di iscriversi in loco)

Il Teatro Sacco si trova nella zona della vecchia Darsena, nel centro storico di Savona. Edificato all’interno del preesistente palazzo nobiliare da cui prese il nome, il Teatro Sacco fu inaugurato nel 1785. Primo nella città di Savona, restò l’unico fino al 1853, anno in cui venne aperto il Teatro Chiabrera. Capace di ospitare circa 300 spettatori, svolse la sua funzione per alcuni decenni. Con l’annessione alla Francia Napoleonica, divennero più frequenti manifestazioni ed eventi celebrativi a carattere politico-militare, mentre le attività teatrali erano ostacolate da rigidi regolamenti delle autorità. Con la restaurazione e sotto il Regno Sardo conobbe l’apice del successo e del pregio artistico, onorato anche dalla presenza di reali di Casa Savoia. Nonostante la progressiva perdita di importanza dal 1853 e i successivi restauri, le caratteristiche strutturali e le architetture settecentesche hanno mantenuto intatto il loro fascino. Oggi è riemerso dall’oblio per volontà dell’attuale proprietario e dell’interessamento appassionato della neonata associazione S.A.C.C.O., che ne ha ripristinato la funzionalità e la vocazione storica, dando voce a uno dei più antichi teatri ancora in attività di tutta la Liguria.

Orari: sabato 12: dalle ore 10 alle 17, ultima visita alle ore 16; domenica 13: dalle ore 10 alle 15, ultima visita alle ore 14.15.

Durata della visita: circa 45 minuti. Non accessibile ai disabili.

Qui di seguito il link alla pagina web FAI dedicata all’evento:

https://fondoambiente.it/luoghi/teatro-sacco-savona-92099?gfa

