Sci di fondo on the beach pro Airc, tutte le squadre e gli ospiti ad una settimana dall’evento

Sarà una sfida a dir poco epica quella in programma sabato 9 maggio sulla spiaggia di Laigueglia. Squadre agonistiche da diverse zone d’Italia stanno ultimando la preparazione per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”, manifestazione sportiva e solidale in favore della Fondazione Airc. Sul litorale del borgo marinaro della Baia del Sole arriveranno atleti anche dalla Val Maira, in provincia di Cuneo, che si sono aggiunti al lungo elenco di partecipanti. Sono già iscritte le squadre di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e, per la prima volta, anche del’Emilia Romagna. Tra le località rappresentate figurano Clusone, Val Serina, Cunardo, Val Malenco, Valle Pesio, Valle Ellero, Valle Stura, Val Formazza, Pragelato, Nus, Torgnon e Sant’Annapelago, in provincia di Modena e appunto Val Maira.

Le formazioni saranno suddivise nelle categorie junior e senior. Le varie sfide si svolgeranno lungo il litorale tra i bagni comunali davanti a piazza Garibaldi e i bagni della scuola vela Aquilia, interessando anche l’area riservata ai pescatori professionisti e quella destinata ai non professionisti.

Il programma prevede la classica gara di “Sci di fondo on the beach”, le prove a staffetta di biathlon, il “Tiro allo slittino”, la “Corsa con le ciaspole” e la prova di “Fat Bike”.

L’evento si svolgerà alla presenza di campioni ed ex campioni dello sci di fondo, del biathlon e dello sci alpino. Tra gli ospiti annunciati ci sono Alessandra Merlin, Elisa Brocard, Federico Castelletti, Dominik Windisch e Gaia Brunello.

Durante la giornata saranno proposte anche sezioni promozionali gratuite di marcia acquatica, organizzate a rotazione in mare dalla Laigueglia Blue Outdoor del Mare Asd. Sarà presente Dom Biziére, campione francese della specialità nata dalla Marche Aquatique francese.

L’organizzazione è curata da Eccoci Eventi di Alassio e New Bottero Ski di Limone Piemonte, in compartecipazione con il Comune di Laigueglia, Valle Pesio Servizi, Centro Fondo e Biathlon Valle Pesio e Centro sci fondo e sci nordico Limone Piemonte. La conduzione sarà affidata a Luca Galtieri, Marco Anelli e Stefano Morandi.

Al termine della manifestazione, dalle ore 18, è prevista la festa après-ski al Segreto Cocktail Cafe di Laigueglia, con musica e aperitivi dedicati. L’evento sarà inoltre al centro di un programma televisivo trasmesso nel circuito Tgevents Television.

Domenica 10 maggio, poi, toccherà al Trail/Camminata “Tra Mare e Cielo – Memorial Marco Foschi”, promosso dall’Asd QuiLaiguegliaEtrenta. Anche questo appuntamento avrà una finalità solidale, a favore dell’O.D.V. “Sono Sempre Io” Hospice Centro Misericordia M.G. Rossello di Savona. Il Trail/Camminata “Tra Mare e Cielo – Memorial Marco Foschi” è da sempre un appuntamento ludico sportivo ed enogastronomico gemellato con l’evento dello Sci di Fondo on the beach.

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