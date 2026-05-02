Genova, il Comune festeggia le Nozze d’Oro di 2200 coppie

Lunedì 25 maggio torna l’appuntamento con “50 anni insieme”, l’evento organizzato dal Comune di Genova, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice, partner storico dell’iniziativa. L’edizione 2026, a cui parteciperà la sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme all’assessore ai Servizi demografici, Emilio Robotti, festeggerà le coppie genovesi che hanno tagliato il traguardo delle nozze d’oro. Una festa molto sentita e attesa dalle coppie genovesi che hanno vissuto e condiviso un lungo percorso insieme, ma anche un’occasione per l’amministrazione comunale per festeggiare le coppie.

Quest’anno saranno protagoniste dei festeggiamenti le coppie che si sono unite in matrimonio nel 1974 e nella prima parte del 1975 (entro il 31 maggio), per un totale di 2.200 coppie invitate, che stanno rispondendo in questi giorni alle lettere.

Il programma dei festeggiamenti prevede, alle 10.30 circa, un’esibizione artistica al Teatro Carlo Felice. Al termine del concerto, si terrà il tradizionale taglio della torta nel foyer del teatro insieme alla sindaca Salis. Prima dello spettacolo a teatro, per chi lo desidera, alle 9, è prevista la celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo.

Per accogliere al meglio tutte le coppie, che hanno già ricevuto la lettera di invito, è richiesta la conferma di partecipazione all’evento: per le coppie sposate nel 1974 entro l’8 maggio, mentre per quelle sposate nei primi mesi del 1975 entro il 12 maggio, scrivendo all’indirizzo festa50anni@comune.genova.it , telefonando o scrivendo (sms o whatsapp) al 338 4930798 (il numero è attivo, esclusi i giorni festivi, il lunedì dalle 9 alle 14 e dal martedì al venerdì dalle 14 alle 19).

Il Comune ringrazia gli sponsor e tutti coloro che, a vario titolo, stanno collaborando per la migliore realizzazione dell’evento: Conad, Fiumara, Helan Cosmesi di Laboratorio, Jolly Foto, Panarello, Squillari, Banca di Cherasco e l’Istituto Scolastico Firpo Buonarroti.

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