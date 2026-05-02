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“Pronto Soccorso Lavagna. Basta rinvii, si faccia chiarezza! Cosa ne è stato dell’attivazione dell’area aggiuntiva al Pronto Soccorso di Lavagna annunciata dalla direzione Asl lo scorso 6 luglio? Ad oggi, come organizzazione sindacale, non abbiamo una risposta chiara. Tale apertura (9 posti letto totali, di cui 8 OBI e 1 medicina d’urgenza 1 infermiere + […]