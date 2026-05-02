Cogoleto sceglierà il suo nuovo Sindaco il 24 e 25 maggio. Due al momento le liste: “SiAmo Cogoleto” dell’attuale sindaco uscente Paolo Buzzone che si ricandida e “Avanti Cogoleto” guidata da Corrado Canepa.
Articoli correlati
Crisi di Governo, Vazio (Pd): “Esistono su vari temi distanze tra noi e il M5S, ma anche la voglia di farci carico di una responsabilità comune per servire il nostro Paese”
“Se ci riusciremo questa sarà la differenza fra il Governo PD – M5S e quello GialloVerde a giuda Salviniana” L’onorevole Franco Vazio (Pd) traccia un bilancio sull’attuale crisi di governo e le vie percorribili per uscirne: “Nelle prossime ore il PD esprimerà il proprio assenso al Presidente Mattarella per un Governo PD – M5S, con […]
Regionali 2020, la sindaco di Vado appoggia Toti. Il Pd: “Sconcerto e preoccupazione”
Sta facendo discutere nel Pd locale la posizione assunta su Facebook dell’attuale sindaco di Vado, Monica Giuliano, che ha lasciato intendere che alle prossime Regionali appoggerà Toti anzichè il candidato del suo partito (il Pd), Ferruccio Sansa. “La dichiarazione di sostegno al presidente uscente della giunta regionale Giovanni Toti espressa dal sindaco di Vado Ligure […]
Fp Cgil su pronto soccorso Lavagna: “Si faccia chiarezza”
“Pronto Soccorso Lavagna. Basta rinvii, si faccia chiarezza! Cosa ne è stato dell’attivazione dell’area aggiuntiva al Pronto Soccorso di Lavagna annunciata dalla direzione Asl lo scorso 6 luglio? Ad oggi, come organizzazione sindacale, non abbiamo una risposta chiara. Tale apertura (9 posti letto totali, di cui 8 OBI e 1 medicina d’urgenza 1 infermiere + […]