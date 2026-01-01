Genova, 2000 persone alla marcia per la pace di Sant’Egidio

Duemila persone circa hanno partecipato a Genova alla marcia per la Giornata mondiale della pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. Presenti bambini e persone di tutte le età che hanno partecipato alla manifestazione che si è conclusa davanti al Duomo partendo da Piazza della Nunziata. C’era anche la sindaca Silvia Salis. LA giornata è cominciata nella basilica dell’Annunziata con il concerto del Coro delle voci bianche dell’Opera Carlo Felice di Genova. Un’ occasione di riflessione, musica e testimonianze per non rassegnarsi alla guerra e costruire insieme un futuro di pace, guidata dalle parole del messaggio di papa Leone “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante“. Il vescovo Marco Tasca ha contestato la frase “se vuoi la pace, prepara guerra”, infine alle 18 la Messa celebrata in Cattedrale.