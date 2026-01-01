Genova, incendio boschivo a Quezzi: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere collinare di Quezzi per un incendio boschivo che si è sviluppato subito dopo la mezzanotte. Le fiamme sono state spente senza difficoltà e sono state avviate le operazioni di bonifica.
Neve nell’entroterra e qualche fiocco sulle alture di Genova. E’ questo il bilancio della perturbazione che ha attraversato la scorsa notte la Liguria. La neve ha raggiunto alcune località costiere come il quartiere di Pegli e quello di Voltri ma senza attecchire al suolo. Neve sulle alture di Arenzano, leggera pioggia sulla costa, fiocchi anche […]
In relazione al D.P.C.M. del 21 gennaio che ha previsto, per l’accesso agli Uffici Pubblici, alcune esenzioni dal possesso delle certificazioni verdi Covid-19 a far data da martedì 1 febbraio, si comunicano le seguenti modalità di dettaglio per gli Uffici della Questura di Savona e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio. SETTORE POLIZIA GIUDIZIARIA: sarà consentito […]
Il sindaco di Taggia, Mario Conio fa il punto sulla situazione dell’acqua postabile a Taggia e nelle sue frazioni: “Nella giornata di ieri si è tenuta un’importante riunione in Prefettura, così da coordinare tutte le attività di sostegno alla popolazione e finalizzate a risolvere il problema. Si è concordato che Rivieracqua effettui un collegamento straordinario […]