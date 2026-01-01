Genova, 30 enne trovato morto sugli scogli a Vesima

Un ragazzo di circa 30 anni è stato ritrovato senza vita sulla spiaggia genovese di Vesima tra gli scogli a Punta Nave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i Carabinieri e la Capitaneria di Porto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.

