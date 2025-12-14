Agenda Cultura e Spettacoli Genova

Genova, domenica al Winter Park arrivano i Supereroi

Dopo l’inaugurazione di sabato 6 dicembre 2025, il nuovo calendario di eventi del Winter Park Genova entra nel vivo domenica 14 dicembre 2025 (ore 15), giorno in cui Batman, Hulk, Deadpool e Capitan America fanno visita alle più di cento attrazioni presenti per incontrare e far divertire i più piccoli. Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.
I PROSSIMI EVENTI
Lunedì 22 e martedì 23 dicembre 2025 (ore 15) tra le più di 100 attrazioni del Winter Park compare il nuovo Villaggio di Babbo Natale: una casetta incantata con slitta, renne ed elfi in cui bambine e bambini possono consegnare la propria letterina a Santa Claus. Oltre alla lettera potranno anche portare un proprio disegno del Winter Park visto da loro e, alla fine di queste due giornate, i tre migliori saranno premiati. Martedì 30 dicembre 2025 (dalle 10 alle 12.30) compie vent’anni la mattinata dedicata alle persone con disabilità, iniziativa rivolta a loro e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti. Martedì 6 gennaio 2026 (ore 15) arrivano invece le Befane, che girano tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.
WINTER PARK GENOVA
A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il Winter Park Genova torna in città fino a domenica 18 gennaio 2026 portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. «Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – prosegue Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto e che, l’anno scorso, ha registrato il record di 4500 presenze da tutta Italia: la mattinata dedicata alle persone con disabilità».

