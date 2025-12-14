Torna “Intransito”, rassegna di teatro under 35 promossa dal Comune di Genova

Il 16, 17 e 18 dicembre il Teatro Akropolis di via Boeddu 10 a Sestri Ponente ospiterà la settima edizione di “Intransito”, la rassegna di teatro emergente under 35 promossa dal Comune di Genova, che continua così a sostenere in modo concreto la crescita delle nuove generazioni artistiche. Curato da Teatro Akropolis ETS, La Chascona e Officine Papage con il supporto di Fondazione San Paolo e Coop Liguria, il festival offre alle giovani compagnie uno spazio di visibilità e confronto professionale, premiando lo spettacolo vincitore con un contributo di 1.500 euro.

Le 91 candidature arrivate da ogni parte d’Italia confermano il valore della manifestazione e, allo stesso tempo, la difficoltà per molte realtà emergenti di trovare occasioni per avere visibilità e mostrare il proprio valore. Proprio per questo, il ruolo del Comune di Genova risulta ancor più decisivo. Intransito si conferma un’opportunità reale per artisti che spesso non dispongono di altri canali per farsi conoscere.

Come previsto dal bando, sono stati sei gli spettacoli selezionati che andranno in scena, ad ingresso libero, di fronte al pubblico ed alla giuria composta da operatori e critici di livello nazionale: Davide Barbato (programmazione artistica, Corto Circuito di Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale Multidisciplinare), Oliviero Ponte di Pino (presidente dell’Associazione Culturale Ateatro ETS), Silvia Zicaro (organizzazione e distribuzione dell’Associazione La Corte Ospitale Impresa di Produzione Teatrale e Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna), Sara Mirella Damonte (direttrice artistica de Il Sipario Strappato, Teatro Piccolo di Arenzano) e Pietro Giannini (attore e drammaturgo, talento nazionale emergente, nomination come miglior attore under 35 al prestigioso Premio UBU 2025).

«Intransito rappresenta oggi uno dei luoghi più vivaci e necessari per osservare da vicino l’evoluzione del linguaggio scenico delle nuove generazioni – afferma Giacomo Montanari, assessore a Cultura e Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Comune di Genova -. Il teatro emergente non è soltanto il laboratorio in cui si sperimentano forme, ma è soprattutto il luogo nel quale una comunità interroga sé stessa, rielabora la memoria e immagina il futuro. Sostenere questi percorsi significa offrire ai giovani artisti la possibilità di incidere nel presente con il proprio sguardo critico e poetico. Genova, città che da sempre dialoga con la creatività e con il pensiero, rinnova attraverso Intransito il proprio impegno nel dare spazio a chi, con coraggio, cerca nuove vie dell’espressione teatrale e della riflessione culturale».

