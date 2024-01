Sanità, Pasa (CGIL Savona): “Dramma frutto di scelte politiche sbagliate”

Andrea Pasa, segretario di CGIL Savona, fa il punto sulla Sanità locale definendola: “Un dramma frutto di scelte politiche sbagliate. Continua il depauperamento della sanità pubblica in tutta Italia ma in alcune Regioni e territori ancor di più. È il caso della provincia di Savona dove la situazione è drammatica e peggiora di settimana in settimana. Attività e servizi che continua inesorabilmente a diminuire lasciando migliaia di persone in difficoltà soprattutto anziani e fragili”.

“Dramma quello socio sanitario che è figlio di scelte politiche nazionali sbagliate da oltre 20 anni ma che in Liguria e soprattutto sul territorio savonese aumentano grazie ad una amministrazione regionale che ha come unica strategia quella di privatizzare la sanità regalando parte delle strutture che si stanno costruendo in questi mesi grazie ai fondi del Pnrr ma riducendo di gran lunga le attività e i servizi con la trasformazione degli ospedali di Cairo e Albenga in ospedale di comunità. Ci vorrebbe una reazione più forte del territorio che dovrebbe iniziare dai sindaci e dagli amministratori locali. Cosa che oggi non accade”.