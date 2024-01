Dimensionamento scolastico, Regione Liguria: “Prosegue percorso di dialogo con ministero ed enti coinvolti”

“Regione Liguria prosegue un percorso di dialogo con il ministero e gli enti coinvolti sul tema del dimensionamento scolastico nel pieno rispetto di presidi, famiglie e studenti, contrariamente a quanto affermato in modo pretestuoso e strumentale dall’opposizione che in queste ore ha scritto di ‘muri’ e ‘arroccamenti’ da parte della giunta”. Così l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro in merito alle dichiarazioni del consigliere del Partito Democratico Davide Natale.

“Il Governo, riconoscendo la complessità del tema in relazione agli obiettivi fissati dal Pnrr, ha compreso la necessità di un tempo maggiore per arrivare a risultati soddisfacenti – prosegue l’assessore. – Proprio in questi giorni, insieme al ministro Valditara, alla provincia di Savona e alla Città Metropolitana di Genova, intensificheremo il dialogo per conformare alle disposizioni vigenti i piani di dimensionamento presentati, senza agire con imperio ma nel pieno rispetto delle indicazioni dei territori. Ribadisco che non c’è nessuna bocciatura o ammonimento da parte del Governo, ma la volontà di trovare una soluzione condivisa.

“Preciso – conclude Ferro – che nessuna scuola sarà chiusa: le sterili polemiche dall’opposizione alimentano la disinformazione e la preoccupazione tra le famiglie e gli studenti liguri. Se penso alla discussione che c’è stata in questi mesi non posso non sottolineare, ancora una volta, le incoerenze delle minoranze che prima hanno criticato aspramente il dimensionamento scolastico, così come indicato dal Ministero, e poi a gran voce hanno chiesto di metterlo in pratica senza tenere conto delle volontà di province e Città Metropolitana”.

