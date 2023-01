Calcio, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Shomurodov

Importante colpo in attacco per lo Spezia che ha comunicato di avere acquisito a titolo temporaneo dall’AS Roma, le prestazioni sportive dell’attaccante Eldor Shomurodov, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2023.

Classe 1995, Shomurodov cresce calcisticamente in Uzbekistan, nelle giovanili del Mash’al, squadra della massima serie uzbeka con la quale esordisce in prima squadra all’età di 18 anni. Nel 2015 passa al Bunyodkor, sempre nel massimo campionato uzbeko, dove si afferma come una delle stelle del campionato, totalizzando 59 presenze e 14 gol e il passaggio nel 2017 all’Fc Rostov, in Russia, segna per lui la consacrazione nel calcio dei grandi. Le 18 reti nella Premier Liga gli consentono di attirare le luci del calcio italiano, tanto che nel 2020 scocca l’ora dell’approdo al Genoa e il suo contributo si rivelerà fondamentale per il raggiungimento della salvezza dei rossoblù. Le ottime prestazioni in Liguria convincono una delle big del campionato a puntare su di lui, così la stella uzbeka si trasferisce all’ombra del Colosseo con indosso la maglia della Roma, dove nella passata stagione è stato tra i protagonisti della cavalcata trionfale in Conference League.

Attaccante completo, dotato di forza fisica, grande dinamismo e buona abilità nel gioco aereo, Shomurodov è un giocatore che può svariare su tutto il fronte offensivo e in Uzbekistan è un vero e proprio idolo: il giocatore veste infatti da anni anche la maglia della Nazionale uzbeka, della quale ne è capitano con 59 presenze e ben 32 gol.

