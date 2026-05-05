Cronaca Genova e provincia

Sant’Olcese, rogo in una ditta di riciclo di carta: intervento dei vigili del fuoco

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Intervento dei vigili del fuoco a Sant’Olcese per un incendio che ha interessato una ditta di riciclo di carta. I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme e limitare i danni. L’intervento è durato circa un’ora e mezza, dopo la quale l’incendio è stato completamente spento.

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