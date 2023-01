Un automobilista ha investito un anziano che stava attraversando la strada nel quartiere genovese di Molassana ed è fuggito senza prestare soccorso. La vittima, un uomo di 74 anni, è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del pirata della strada.

