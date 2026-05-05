Genova, scende dall’auto e quando torna la ritrova in fiamme

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La Provincia di Imperia, alcune zone dello Spezzino e tutta la Riviera di Ponente hanno evitato la pioggia e i temporali previsti che hanno colpito maggiormente l’entroterra. Le piogge, hanno registrato intensità generalmente deboli, localmente moderate nell’interno del savonese e del Levante genovese con un picco di 33.6 millimetri in un’ora (intensità forte) al Colle […]