Genova, scende dall’auto e quando torna la ritrova in fiamme

Intervento dei vigili del fuoco per un’auto andata a fuoco nel quartiere genovese di Sampierdarena. L’uomo alla guida è sceso per qualche minuto e al suo ritorno ha trovato il mezzo in fiamme. Presente anche la polizia che ha avviato le indagini del caso.
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