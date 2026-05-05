Cronaca Genova

Genova, scende dall’auto e quando torna la ritrova in fiamme

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Intervento dei vigili del fuoco per un’auto andata a fuoco nel quartiere genovese di Sampierdarena. L’uomo alla guida è sceso per qualche minuto e al suo ritorno ha trovato il mezzo in fiamme. Presente anche la polizia che ha avviato le indagini del caso.

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