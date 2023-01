Regione Liguria, Roberta Serena è la nuova direttrice del Dipartimento Salute e servizi sociali

Posted on

Parte, in via sperimentale per sei mesi, la nuova linea elettrica Centro Storico. L’iniziativa, una novità targata Comune di Genova e AMT, rientra negli interventi del piano integrato del Centro Storico-Caruggi. La navetta sarà gratuita e rappresenta un unicum per il trasporto pubblico genovese di linea che per la prima volta entra nel cuore del […]