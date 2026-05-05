Genova, raduno degli Alpini: 42 nuovi treni

In occasione dell’Adunata degli Alpini a Genova, il Gruppo FS, in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte attiva 42 treni straordinari e potenzia i servizi per agevolare gli spostamenti dei partecipanti nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio. L’offerta aggiuntiva metterà a disposizione circa 43.000 posti in più, integrandosi con la normale programmazione dei treni regionali e a lunga percorrenza.

L’offerta del Regionale di Trenitalia nell’area metropolitana prevista dal lunedì al venerdì sarà estesa alle giornate di sabato e domenica con treni aggiuntivi ogni giorno a cui si aggiungono 5 collegamenti straordinari per ciascuna notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica: uno alle 00.15 per Sestri Levante e 4 in partenza all’1.00 circa per Sestri Levante, Savona, Arquata Scrivia e Acqui Terme. Inoltre per i flussi da e per il Piemonte 4 treni si aggiungeranno all’offerta ordinaria offrendo sabato e domenica un collegamento da Torino in direzione Genova al mattino e uno di rientro la sera in partenza dal capoluogo ligure alle ore 19.55. In allegato il dettaglio dell’offerta straordinaria.

Nelle principali stazioni cittadine, in particolare Genova Brignole e Genova Piazza Principe, nei tre giorni saranno predisposti da Trenitalia presidi straordinari di assistenza, con 70 persone impiegate suddivise in 150 turni di presenziamento (80 straordinari per l’evento), riconoscibili dalla pettorina rossa, dedicate a fornire informazioni ai viaggiatori e a contribuire alla gestione dei flussi in arrivo e in partenza, insieme al personale di RFI e FS Security che assicura il raccordo con le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e le strutture dedicate alla sicurezza. Potenziato anche il personale presente nella sala operativa di controllo di Genova Teglia per garantire una gestione immediata di eventuali criticità di circolazione che si potrebbero verificare.

Per agevolare il deflusso nel pomeriggio della giornata di domenica nella stazione di Genova Brignole saranno adottate misure di gestione e canalizzazione dei flussi con percorsi dedicati, indicazioni ai varchi e ai binari, secondo le disposizioni operative in vigore nelle giornate dell’evento. Per i viaggiatori diretti verso le destinazioni sulle direttrici Milano, Torino e Ponente ligure, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Piazza Principe; per le destinazioni nel nodo di Genova e nel Levante ligure, si consiglia invece la stazione di Genova Brignole.

Considerati l’elevato numero di partecipanti previsto, la limitazione della viabilità e della sosta in città durante l’Adunata, il treno rappresenta una soluzione comoda per raggiungere Genova e muoversi in modo sostenibile, riducendo traffico e tempi di ricerca parcheggio.Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno.

Regionale di Trenitalia promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta. L’offerta complessiva delle giornate dell’evento, inclusi i treni straordinari, è consultabile e acquistabile su tutti i canali.

Informazioni di dettaglio anche presso biglietterie, uffici assistenza clienti e il numero verde [800.892021].

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