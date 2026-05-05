“Strade del mare”, al via il calendario di trekking e teatro tra i borghi dell’entroterra ligure

Prende avvio il calendario di escursioni e attività culturali nell’ambito di “Strade del Mare”, il progetto promosso dall’Associazione Antiche Vie del Sale e sostenuto dalla Fondazione De Mari, sotto il coordinamento della progettista Daniela Carrea. Un percorso pluriennale che attraversa i comuni dell’entroterra ligure-piemontese uniti dall’Associazione, con l’obiettivo di valorizzare il genius loci di questi territori — paesaggi, architetture, memorie storiche, sentieri — attraverso un turismo slow, green e profondamente radicato nelle comunità locali. Strade del Mare è attivo da due anni. Nella sua prima fase ha ricostruito la rete storica dei sentieri delle Vie del Sale; oggi quella rete diventa il palcoscenico di un programma ricco di esperienze, che dalla primavera all’autunno accompagnerà residenti e visitatori lungo i percorsi della tradizione, intrecciando trekking, visite guidate e teatro itinerante. Il 2 maggio 2026, Garlenda ha ospitato la prima escursione guidata della stagione, realizzata in collaborazione con le Guide del Golfo e con il contributo della Fondazione De Mari. In occasione della Festa di Santa Caterina, il borgo ha accolto i partecipanti con un’esperienza che ha saputo fondere cammino e cultura: alla passeggiata nel territorio si è affiancata una suggestiva rievocazione delle vicende di fine Cinquecento che videro la rivolta di Garlenda contro i Signori della Lengueglia, episodio che valse alla comunità l’appellativo «Garlendin Brüjia Scignu(r)i».

Un debutto di stagione che ha riscosso grande partecipazione e ha confermato la forza evocativa di questi luoghi quando la storia torna a parlarci direttamente dai suoi scenari originali. «Queste iniziative non sono semplici escursioni: sono un atto di restituzione» — dichiara Alessandro Navone, Presidente dell’Associazione Antiche Vie del Sale. «Portare le persone nei luoghi della memoria significa far riscoprire lo spirito profondo di queste comunità — il genius loci che vive nei paesaggi, nelle architetture, nei punti storici attraversati per secoli dalle Vie del Sale. Con Strade del Mare e grazie al sostegno della Fondazione De Mari, stiamo costruendo un modello di turismo che mette al centro chi abita questi territori, la loro storia, i loro sentieri. Ogni tappa del calendario è un invito a camminare lentamente, a guardare, ad ascoltare ciò che questi luoghi hanno ancora da raccontare». «Strade del Mare è prima di tutto un progetto di comunicazione del territorio» — aggiunge Franco Laureri, Responsabile Marketing e Comunicazione dell’Associazione. «Ogni escursione, ogni rievocazione, ogni serata di teatro itinerante è un contenuto vivo che racconta questi luoghi a chi ancora non li conosce. Il turismo lento e green non si promuove con le brochure: si promuove portando le persone dentro l’esperienza, facendo sentire loro il peso della storia e la bellezza di un paesaggio che sa ancora sorprendere. È questa autenticità la leva più potente per la valorizzazione dell’entroterra ligure-piemontese, e Strade del Mare ne è una dimostrazione concreta».

L’Associazione Antiche Vie del Sale riunisce comuni della Liguria e del Piemonte impegnati nella valorizzazione dei sentieri storici che per secoli hanno collegato il mare all’entroterra, percorsi da mercanti, pellegrini e comunità rurali. Attraverso progetti culturali, sportivi e ambientali, l’Associazione promuove un modello di sviluppo territoriale sostenibile fondato sull’identità locale e sulla memoria collettiva.

Dopo Garlenda, le escursioni proseguiranno toccando alcune delle comunità più significative del territorio associato, in un itinerario che attraversa vallate, borghi medievali e paesaggi di straordinaria identità: Zuccarello – Castelvecchio di Rocca Barbena – Erli; Cisano sul Neva; Borghetto Santo Spirito; Ortovero, Vendone, Arnasco; Nasino; Laigueglia. In programma anche una “serata speciale dedicata al teatro” con “Daniele De Bernardi” del Teatro Erba Matta, che porterà la dimensione della narrazione scenica direttamente nei luoghi della memoria. Il calendario completo sarà disponibile su www.guidedelgolfo.com/eventi e verrà aggiornato sui canali social di Guide del Golfo e Antiche Vie del Sale.

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