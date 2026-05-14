Alassio, premiati i vincitori del concorso “Il Miglior Articolo di Cronaca 2025”

Temi di grande rilievo come quelli legati alla sicurezza, all’ambiente, alla legalità e al turismo, insieme a eventi emozionanti come la nidificazione delle tartarughe Caretta caretta sulle spiagge di Alassio, hanno caratterizzato gli elaborati premiati nella presente edizione del concorso “Il Miglior Articolo di Cronaca”, giunto alla sua 27ª edizione e celebrato ieri pomeriggio presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio. Tra gli argomenti oggetto degli articoli premiati figurano anche la manifestazione “Alassio in Rosa per Alessia”, a sostegno della ricerca e della sensibilizzazione contro il tumore al seno, la nascita della nuova Orchestra della Riviera dedicata ai giovani, il tema dell’ipovisione, l’anniversario della Croce Bianca, oltre alle iniziative identitarie come “Alassio città degli Inglesi” e “Adelasia, la leggenda”, fino al concorso “Il Più Bello d’Italia” e al “Miglior Articolo di Cronaca”.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici del Borgo Coscia con il contributo dell’Associazione Bagni Marini, del Lions Club Alassio “Baia del Sole”, dell’Associazione Vecchia Alassio e con il patrocinio e il supporto del Comune di Alassio – Assessorati al Volontariato, al Turismo e alle Politiche Sociali, si è conclusa ieri pomeriggio con una grande partecipazione di pubblico, composto da autorità civili e militari, docenti, famiglie, studenti e cittadinanza. Sono intervenuti l’assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, il presidente dell’Associazione Amici del Borgo Coscia, Domenico Bogliolo, la nipote di Nello Aicardi, Piera Olivieri, e il Presidente del Lions Club Alassio “Baia del Sole”, Maurizio Cova. Hanno inoltre portato un saluto il consigliere regionale e comunale Jan Casella, il presidente dell’Associazione Bagni Marini Emanuele Schivo e la presidente dell’Associazione Vecchia Alassio, Laura Cavedini. Presenti in sala anche l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, il consigliere comunale con incarico alla Biblioteca e agli Istituti Cultural di Alassio, Mariacristina Boeri, il Comandante della Polizia Locale Francesco Parrella e il Lgt. C.S. Andrea Venditto, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Alassio, intervenuti durante la premiazione dei vincitori.

Oggetto del concorso – riservato a tutti gli studenti delle medie inferiori di Alassio sia pubbliche che private, e alle classi quinte delle scuole primarie di Alassio – è stato come da tradizione la realizzazione di elaborati testuali riferiti ad un fatto di cronaca avvenuto in città lo scorso anno. In Giuria quest’anno erano impegnati i giornalisti Massimo Boero e Giò Barbera, che hanno preso parte alla premiazione.

Durante l’iniziativa, dedicata ai compianti ideatori del concorso, Nello Aicardi e Alfredo Provenzali, i vincitori sono stati premiati con contributi per gli studi: il 1° Premio è stato assegnato a Ginevra Socco; 2° classificata Cloe Cordani; 3° classificato Andrea Ammirati; 4° classificata Iana Elbana; 5° classificata Lara Sferazza; 6° classificata Allegra Gervasoni; 7° classificata Miriam Cammarata; 8° classificata Ifaz Md Tajawar. Il Premio Categoria Esordienti in ricordo dei giornalisti Alfredo Provenzali e Sergio Veccia offerto dal Lions Club Alassio “Baia del Sole” e dall’Associazione Bagni Marini è stato vinto da Ginevra Siffredi e da Oliver Cappato. Il Premio Speciale in ricordo di Milla e Nello Aicardi, offerto dalle nipoti Piera e Antonella Olivieri, è stato vinto da Michela Picciolini; il Premio Speciale in ricordo di Natalino Famà , offerto dall’Associazione “Amici del Borgo Coscia”, è stato vinto da Lavinia Fracchia; il Premio Speciale in ricordo di Stefania Savona, offerto dai genitori Gianna e Sergio e da Luca, è stato vinto da Lorenzo Battistini; i Premi Speciali in ricordo del Professor Andrea Gallea, offerti dai famigliari, sono stati vinti da Rodayna Ibrahim e da Irene Rapa.

La lettura degli articoli premiati è stata affidata a Nello Simoncini.

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