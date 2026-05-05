Nel fine settimana tornano le azalee della ricerca AIRC

Sabato 9 e domenica 10 maggio torna l’appuntamento con L’Azalea della Ricerca in oltre 4.000 piazze italiane. Anche in Liguria migliaia di volontari distribuiranno questo fiore, simbolo della salute al femminile, per portare nuova linfa ai ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne.

Nel 2025, in Italia, sono state stimate 179.800 nuove diagnosi di cancro nelle donne, circa 1 su 3 ne è colpita nel corso della vita. I più frequenti sono i tumori alla mammella, colon-retto, polmone, melanoma e utero. Per alcuni tipi di tumore la sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta molto negli anni, come il caso del tumore al seno. Ma resta ancora molto da fare.

Regalare l’Azalea è un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca, che AIRC alimenta con continuità da oltre da 60 anni, per costruire un futuro libero dal cancro.

Tutte le informazioni e i punti di distribuzione su azaleadellaricerca.it

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