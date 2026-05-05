Meteo, allerta gialla dalla mezzanotte alle 14 del 6 maggio sul Centro-Levante

Dopo una breve pausa, le precipitazioni dovrebbero riattivarsi nella serata odierna interessando il centro levante regionale. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul genovesato e relative aree interne, e successivamente in spostamento sul levante. Altrove piogge tra deboli e moderate.

Nella giornata di domani, con le nuove uscite modellistiche, ci sarà una rivalutazione dell’allertamento.