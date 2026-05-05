Gallerie di Moneglia, riunione tecnica con il Mit, Anas, Regione Liguria e Comune, obiettivo firma convenzione ad hoc entro il mese di giugno

Firmare entro il mese di giugno una convenzione ad hoc tra ministero delle Infrastrutture, Anas, Regione Liguria e comuni coinvolti nell’emergenza delle gallerie di Moneglia per consentire l’avvio delle procedure legate alla realizzazione dei lavori strutturali di messa in sicurezza da Sestri Levante a Deiva Marina. Questo l’obiettivo emerso nel corso della riunione tecnica che si è svolta presso la sede di Anas con il direttore Responsabile della Struttura Territoriale Liguria Nicola Dinnella, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, il sindaco di Moneglia Claudio Magro e i tecnici del ministero.

“Da parte di Regione Liguria c’è la massima attenzione verso questa emergenza – dichiara l’assessore Giampedrone -. Dall’estate scorsa ad oggi abbiamo stanziato complessivamente circa 4 milioni di euro per i primi interventi emergenziali, mantenendo l’impegno che avevamo assunto. Oggi, grazie all’intervento del ministero delle Infrastrutture e di Anas, che ringraziamo, stiamo lavorando per una soluzione strutturale. Quando le gallerie sono state chiuse nulla di tutto questo era scontato: non lo erano le risorse del Fondo strategico regionale e certamente non lo è questo percorso straordinario, attivato con il ministero per un territorio che ha anche una forte vocazione turistica. Il mio auspicio è che tutti i comuni interessati possano garantire una collaborazione fattiva per traguardare la riapertura del sistema delle gallerie nel più breve tempo possibile”.

“Voglio ringraziare il ministero delle Infrastrutture e Regione Liguria per l’attenzione costante nei confronti della comunità monegliese – dichiara il sindaco Magro – Da parte mia e dei miei uffici tecnici ci sarà totale collaborazione per traguardare la firma della convenzione entro giugno, che sarebbe un segnale importantissimo verso la soluzione dell’emergenza, consapevoli della complessità dal punto di vista strutturale e idrogeologico della situazione delle gallerie”.

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