Torriglia, auto contro moto sulla SS45: motociclista in codice rosso all’ospedale

Grave incidente sulla SS 45 a Torriglia tra un a moto che si è andata a scontrare frontalmente con un’auto per cause da accertare. Ad avere la peggio è stato il centauro che, nell’impatto, è stato sbalzato a 5 metri di distanza e soccorso in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero. Sul posto anche i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

