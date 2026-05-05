Open week salute maschile, cambio data per l’ospedale Evangelico di Voltri in occasione dell’adunata nazionale degli Alpini

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Record fiscale per Andora che in dieci anni non ha mai ritoccato la tassazione locale. Restano così invariate le aliquote per i tributi e anche per le tariffe pagate di apprezzati servizi come asili nido, campi solari e trasporto scolastico che sono comunque migliorati sia per l’offerta che per il numero di posti disponibili, con l’ente che […]