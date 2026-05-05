Attualità Genova

Open week salute maschile, cambio data per l’ospedale Evangelico di Voltri in occasione dell’adunata nazionale degli Alpini

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Proseguono in Liguria gli open week dedicati alla salute maschile, il ciclo di appuntamenti con visite gratuite dedicato alla prevenzione urologica. A seguito dello svolgimento dell’adunata nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio 2026, è prevista una variazione nel calendario per l’ospedale Evangelico di Voltri: l’iniziativa non si terrà più il 9 e 10 maggio, ma è stata posticipata al 23 e 24 maggio.

I prossimi appuntamenti, ad accesso diretto, offriranno la possibilità di effettuare controlli specialistici con particolare attenzione alla prevenzione del tumore alla prostata e delle patologie oncologiche testicolari, che presentano ancora oggi un’incidenza significativa:

  • 16 e 17 maggio: ente ospedaliero Galliera, ambulatori di urologia (piano 1B8), dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
  • 23 e 24 maggio: ospedale Evangelico di Voltri, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, presso la piastra ambulatoriale al primo piano

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