Borgio Verezzi, ieri l’Assemblea Generale dell’Unione Provinciale Albergatori

Le Grotte di Borgio Verezzi hanno fatto da cornice all’assemblea generale dell’Unione Provinciale Albergatori Savona. L’incontro è stato dedicato al confronto sulle nuove strategie per rafforzare l’accoglienza nel Ponente ligure, in particolare per le sfide che i piccoli comuni e le strutture ricettive devono affrontare nel mercato globale.

Presenti, in rappresentanza di Regione Liguria, l’assessore al Turismo Luca Lombardi e l’assessore Paolo Ripamonti. Presente anche il consigliere regionale incaricato Angelo Vaccarezza. Sono intervenuti inoltre, per la prima parte dell’assemblea, la presidente dell’Unione Provinciale Albergatori Savona Stefania Piccardo e il direttore Carlo Scrivano, il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino, la presidente dell’Unione Industriali di Savona Caterina Sambin ed Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“Il 2026 sarà l’anno delle sfide da vincere per dare maggiore qualità al Turismo. Come Regione abbiamo tre grandi strumenti che mettiamo a disposizione – dichiara l’assessore al Turismo Luca Lombardi -. In primo luogo, i bonus assunzionali della nona edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo per contratti non inferiori a otto mesi: dare tranquillità a chi opera nel settore significa anche migliorare il livello dei servizi che si erogano. In secondo luogo, siamo in dirittura d’arrivo per la nascita della Dmo ‘Ligurian Riviera’ che raggrupperà i Comuni della Provincia di Savona a cui si affiancano le associazioni di categoria, come la vostra, che gestiscono l’imposta di soggiorno. L’obiettivo della Dmo è duplice: innovare la promozione della Liguria e rafforzare la capacità di promo-commercializzare l’offerta turistica, trasformando la visibilità in valore economico per i territori. Infine, terzo punto, verrà attivato e incrementato il Dms regionale, cuore digitale della strategia turistica ligure: ad esempio il progetto per l’installazione di webcam integrate col sistema previsionale meteo per migliorare la visibilità del territorio”.

“È sempre un piacere prendere parte all’assemblea generale dell’Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona – aggiunge l’assessore regionale Paolo Ripamonti -, occasione preziosa di confronto tra istituzioni e operatori del territorio. La provincia di Savona rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia ligure: un territorio capace di coniugare turismo, commercio, industria, artigianato, servizi e portualità in un sistema integrato che contribuisce in modo determinante alla crescita e alla competitività dell’intera regione. Valorizzare questi asset e accompagnarne lo sviluppo, significa rafforzare non solo il savonese, ma tutta la Liguria”.

