Mezza Maratona di Genova: vince il keniota Peter Wahome Murithi

Il keniota Peter Wahome Murithi vince la 20esima edizione della Mezza Maratona di Genova. Wahome ha tagliato il traguardo con il tempo di 1 ora, 5 minuti e 15 secondi, tornando così sul podio dopo la vittoria del 2023, con un tempo di 1h 4′ 42″. Il percorso è partito da Palazzo S.Giorgio, via A. Doria, Stazione Principe, via Balbi, via Garibaldi, piazza De Ferrari, via XX Settembre, Corso Italia, Sopraelevata, Porto antico dove si è conclusa.

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