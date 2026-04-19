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Calcio, il “derby” tra Repubbliche Marinare: il Genoa atteso a Pisa

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Sfida tra repubbliche marinare all’Arena Garibaldi con orizzonti opposti: il Genoa, ormai virtualmente salvo cerca gli ultimi punti per chiudere definitivamente il discorso, il Pisa cerca un finale di stagione dignitoso in vista della ripartenza dalla prossima Serie B. Questi i temi di una partita di fine stagione che mantiene comunque una sua suggestività storica. La rivalità tra Genova e Pisa rimonta ad almeno 800 anni fa quando ai tempi delle Repubbliche Marinare i genovesi diedero una sonora lezione ai toscani nell’epica battaglia della Meloria. Era il 1284. Settecentotrentotto anni dopo, la rivalità tra le due città si è ridotta (fortunatamente) ad un affare soltanto calcistico. Ed ecco che, lo sport torna come pretesto per un confronto che vede le due “capitali” del Tirreno faccia a faccia in un contesto diverso da quello della Regata delle Repubbliche Marine, rievocazione storica di un tempo che fu. Pisa al completo per tentare il miracolo delle rimonta che la matematica ancora concede, Genoa senza diversi titolarissimi: Malinovskyi e Morten Frendrup sono entrambi squalificati per somma di ammonizioni, e si aggiungono all’infortunato Maxwel Cornet. Squalificato anche Ellertsson per la rissa di domenica: al suo posto potrebbe esserci Brooke Norton-Cuffy, se recupera da un problema ai flessori.

I PRECEDENTI

Vittorie Pisa: 7 (ultima nel novembre 1986, 2-0)

Pareggi       : 7

Vittorie Genoa: 2  (ultima nell’agosto 2022, 0-1)

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