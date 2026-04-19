Genova, rissa in un locale tra 6 persone: un ferito

Intervento delle forze dell’ordine per una rissa tra 6 persone scoppiata in un locale. Sul posto sono intervenute: la Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizia Locale. Il bilancio è di una persona ferita trasportata in codice giallo presso il pronto soccorso di San Martino dal 118. Le indagini sono in corso.

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