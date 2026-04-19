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Genova, grande successo per la 20° Mezza maratona: in gara anche la Sindaca, Salis

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Grande successo di pubblico per la 20ª edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova. Una vera e propria festa cittadina che, complice una splendida giornata di sole, ha invaso le strade confermando la forte identità sportiva del capoluogo ligure.
La competizione ha visto trionfare nella mezza maratona (21 km) Wahome Peter Murithi e Shalyne Lagat, mentre nella 13 km hanno vinto Andrea Giorgianni e Martina Rosati. A loro vanno i complimenti di tutta l’amministrazione comunale per il risultato agonistico raggiunto.
Ma la vera vittoria di questa ventesima edizione è stata la grandissima partecipazione, non solo alle due gare di oggi (21 km e 13 km) ma anche alla Family Run di ieri pomeriggio.
Stamattina in gara nella Mezza anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, accompagnata allo start da Armando Sanna, unico italiano a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione nel 2009.
«È una bellissima domenica per Genova, con un centro splendido e baciato dal sole – commenta la sindaca al termine della corsa – attraverso lo sport, in mezzo a tutta la città, si respirava la felicità di chi ha partecipato, sia correndo sia incitando lungo il percorso. Anche io ho voluto partecipare, lo sport è la mia vita ed è bello essere parte attiva di tutto quello che succede nella città che ho l’onore di amministrare. Come tutti i partecipanti, sono stanca, ma felicissima di essermi divertita con così tanta gente, lo sport fa stare bene. E ho fatto anche il mio personale. Vedere così tanta gente condividere questa gioia è un’emozione grandissima. Non vediamo l’ora di poter partecipare quest’estate alla nuova Summer Night Fast Run, lanciata proprio oggi».
La sindaca ha poi voluto sottolineare l’importanza dell’evento per la città e il valore del comitato organizzatore: «Complimenti agli organizzatori: festeggiare vent’anni di storia significa avere una struttura solida, credibile, capace di ripetersi e migliorarsi ogni anno. Genova sta rispondendo benissimo: abbiamo eventi sempre più partecipati, sportivi e non solo».
L’amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari, le forze dell’ordine, gli sponsor e i cittadini che hanno reso possibile il successo di questa manifestazione, rinnovando l’appuntamento al prossimo anno per la 21ª edizione.

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