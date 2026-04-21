Un anno fa moriva Papa Francesco

Un anno fa morì Papa Francesco all’età di 88 anni dopo 12 anni di regno succedendo a Benedetto XVI. Il pontificato di Papa Ratzinger fu bruscamente interrotto quando, l’11 febbraio 2013, durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto, lo stesso papa annunciò le proprie dimissioni, rese poi effettive il 28 febbraio seguente.

Il Conclave iniziò il pomeriggio del 12 marzo. L’elezione avviene la sera del giorno dopo, al quinto scrutinio. Bergoglio assume il nome di Francesco in onore di san Francesco d’Assisi.

A dare la notizia della morte fu Il card.Kevin: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Papa Francesco è morto”.

Di cittadinanza argentina, ma con origini liguri-piemontesi era il primo papa proveniente dal continente americano. Nel 2018 la rivista Forbes lo ha classificato come il sesto uomo più potente del mondo.

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