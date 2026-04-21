Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, false abilitazioni professionali: chiusi 4 saloni di acconciatura in tutta la provincia

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I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza della Spezia hanno posto sotto sequestro amministrativo
tre barber shop nel comune di Sarzana ed uno ad Arcola.
Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Sarzana hanno consentito di accertare che i
titolari dei quattro saloni in questione, e di altri tre che nel frattempo hanno chiuso i battenti (uno a Sarzana e due
alla Spezia), avrebbero ottenuto le rispettive autorizzazioni comunali per esercitare l’attività, in assenza di idonei
titoli abilitativi.
I sette barbieri, tutti di origine magrebina, erano in possesso di un’attestazione professionale rilasciata dal
medesimo ente, non accreditato e non autorizzato ad emettere titoli validi per l’esercizio della professione di
acconciatore.
Sul conto dell’ente e sulla genuinità degli attestati sono in corso ulteriori approfondimenti.
E’ stata contestata ai responsabili la violazione dell’art. 3 della legge n.174/2005, che disciplina l’abilitazione
professionale necessaria per l’esercizio dell’attività di acconciatore, stabilendo che può essere ottenuta solo dopo
il superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto da un percorso formativo.
La sanzione prevista va da 250 a 5.000 euro, oltre al sequestro amministrativo dei locali e di tutte le attrezzature
necessarie per svolgere l’attività.
Nel corso degli interventi, sono stati riscontrati casi di mancata emissione di documenti fiscali, a fronte delle
prestazioni eseguite.

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