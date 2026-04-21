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Varazze celebra santa Caterina a 650 anni dal suo “passaggio” in città

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Varazze torna a celebrare santa Caterina da Siena, patrona della città e compatrona d’Italia e d’Europa, nel 650esimo anniversario del suo passaggio proprio da Varazze. Da oggi, 21 aprile, a mercoledì 29 aprile alle ore 20:30 nel Santuario Santissima Trinità (Chiesa Santa Caterina) si terranno l’adorazione eucaristica, i vespri con la lettura di scritti della santa e la predicazione dei sacerdoti varazzini.
Domenica 26 aprile alle 15:30 nelle piazze sant’Ambrogio e santa Caterina il consueto corteo storico, rappresentazione scenica sacra con la sfilata nei rioni San Nazario, Borgo e Solaro, a cura dell’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena.
Mercoledì 29 aprile alle 16:30 in piazza san Nazario si andrà in processione verso la statua di santa Caterina nel porto Marina di Varazze per l’omaggio floreale e la benedizione della città. Alle 21:30 in piazza santa Caterina il concerto della Banda Musicale “Cardinal Cagliero”, con la proiezione di fotografie storiche a cura dell’associazione Varagine.it. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’Oratorio Nostra Signora Assunta.
Giovedì 30 aprile, giorno della festa patronale, alle 9:30 nella Collegiata Sant’Ambrogio Vescovo è in programma la messa solenne, presieduta dal vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino, cui seguirà dalle 11 la processione fino al Santuario Santissima Trinità, dove sarà officiata la celebrazione eucaristica in adempimento del voto. Alle 15:30 si farà ritorno in Sant’Ambrogio, dove alle 18 si terrà la liturgia pomeridiana.
In caso di maltempo la processione con la statua di santa Caterina e i crocifissi delle confraternite sarà rinviata a sabato 2 maggio. Il pellegrinaggio al santuario e la messa votiva si terranno comunque il 30 aprile. “Grazie a tutti quelli che vorranno contribuire all’addobbo floreale dell’immagine della santa patrona!”, dicono gli organizzatori della festa patronale.

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