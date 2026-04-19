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Cairo. Si cercano i responsabili degli atti vandalici contro la targa commemorativa di Matteo Abbindi, il famoso capo partigiano della Resistenza meglio conosciuto come il “biondino” e contro la sede dell’Anpi e scoppia la polemica sul sistema di videosorveglianza. La sezione Anpi ha presentato denuncia e le indagini condotte dalla polizia municipale si starebbero concentrando […]