Intervento dei vigili del fuoco a Cenesi la notte scorsa per un incendio che ha interessato un’isola ecologica per cause da accertare. Le operazioni di spegnimento e successiva bonifica sono ancora in corso.
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