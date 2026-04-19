Genova, perdita da un container nel porto PSA: intervento dei vigili del fuoco

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Savona. “Il programma di Concita De Gregorio che mette al centro la provincia italiana e racconta le storie, personali e politiche, dei sindaci e degli amministratori che stanno cambiando la geografia politica del Paese”. Così si legge nella presentazione ufficiale Rai della trasmissione “Fuori Roma” condotto dalla nota giornalista e in onda su Rai Tre. In questi giorni, Concita De […]