Cronaca Genova

Genova, perdita da un container nel porto PSA: intervento dei vigili del fuoco

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 Intervento dei vigili del fuoco a causa di una perdita da un container su una nave cargo attraccata al terminal Psa. I vigili del fuoco hanno concordato con il chimico del porto l’inertizzazione del container prima che fosse sbarcato.
Sul posto la squadra specializzata in rischio di natura nucleare, chimico, radiologico e biologico – NBCR.

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